NBA, Kendrick Perkins incredulo sul paragone che Shaq fece su Jokic

L’ex star dei Los Angeles Lakers Shaquille O’Neal, nel 2019 propose un paragone tra il centro dei Denver Nuggets Nikola Jokic e l’ex giocatore degli Indiana Pacers, Rik Smits. Kendrick Perkins, venuto a conoscenza dell’accostamento fatto dal suo collega, stenta a credere che quelle parole fossero state veramente pronunciate da Shaq.

Shaq had to be joking!!! No way he was serious by making this Comparison. https://t.co/Az892Byw1A — Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) February 24, 2021

Il paragone venne proposto al termine di una partita dei Denver Nuggets contro i Los Angeles Lakers durante la stagione 2018-2019. Reggie Miller, ex compagno di squadra di Smits, chiese a Shaq quale giocatore somigliasse a Jokic. All’ex giocatore dei Lakers venne subito in mente Rik Smits.

“The Dunking Dutchman”, come era soprannominato Smits all’epoca, ebbe una solida carriera NBA: giocò come centro titolare degli Indiana Pacers per più di dodici anni e mantenne medie di 14.8 punti, 6.1 rimbalzi e 1.4 assist a partita.

Queste cifre, però, sono chiaramente lontane da quelle collezionate dal serbo nel corso di questa stagione: 27.0 punti, 10.9 rimbalzi e 8.4 assist di media a partita. A parte questo, proprio come “The Joker”, anche Smits era dotato di un ottimo tiro dalla media distanza. Forse è per questa ragione che Shaq azzardò un paragone. È altrettanto chiaro che l’olandese non possedeva la stessa visione di gioco e l’abilità nel passaggio di Jokic.

Vero è che Shaq propose il paragone nel 2019, quando Jokic non era ancora il giocatore (così) dominante che stiamo ammirando in questa stagione.

