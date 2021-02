NBA, Patrick Ewing: “Stephen Curry è come Michael Jordan: ha rivoluzionato tutto”

La storia della NBA è stata caratterizzata dalla presenza di giocatori formidabili. Pochi di essi hanno avuto, però, un impatto tale da rivoluzionare per sempre il gioco. Tra di essi figurano i vari Jordan, Shaq, Kobe, Magic, Kareem e Stephen Curry.

Sicuramente Patrick Ewing, uno dei più accaniti rivali di Jordan nella Eastern Conference negli anni ’90, ha avuto l’occasione di affrontare giocatori eccezionali nel corso della propria carriera. L’ex leggenda dei New York Knicks ritiene che Stephen Curry abbia rivoluzionato per sempre il gioco alla stregua di Michael Jordan.

Ewing si è così espresso all’ex giocatore degli Warriors Chris Mullin, ora inviato per NBC Sports Bay Area:

“Steph ha cambiato per sempre il gioco, proprio come Michael. I giocatori attuali prendono tiri da distanze siderali, perché lui è stato il primo a farlo. Michael ha cambiato il gioco con il suo approccio aggressivo e con le sue schiacciate.”

L’ex giocatore ha poi aggiunto:

“Quando mio figlio giocava per Georgetown, ebbi la fortuna di assistere ad una partita contro Davidson, il college presso il quale Steph giocava. Ci ha letteralmente distrutto. Allora non avrei mai potuto immaginare il giocatore che sarebbe diventato. Ha lavorato duramente per diventare il più forte al mondo.”

Difficile dare torto a Ewing. Il dominio degli Warriors negli ultimi anni è stato propiziato dalla crescita esponenziale di Curry. In questa stagione sta dimostrando che, anche senza l’apporto dei vari Iguodala, Durant e Thompson, rimane uno dei giocatori più dominanti della lega.

Gli Warriors sono infatti in piena corsa per un posto ai prossimi playoff. Staremo a vedere se Steph manterrà questo livello per tutto il resto della stagione.

