Mercato NBA, i Brooklyn Nets tagliano 3 giocatori

Come riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, i Brooklyn Nets hanno deciso di tagliare Noah Vonleh, Andre Roberson ed Iman Shumpert. Il motivo di questa mossa è poter avere maggiore flessibilità e possibilità di manovra sul mercato free agent; considerando inoltre che tutti i team dovranno scegliere se garantire i contratti firmati finora entro mercoledì, aver momentaneamente tagliato i tre giocatori consentirà ai Nets di avere più risorse per gestire gli accordi da garantire.

The Nets keep roster flexibility to take on players in trades or the buyout/free agent market. https://t.co/rs6GYsxrVb

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 24, 2021