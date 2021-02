Tra le squadre deludenti nella prima parte di questa stagione ci sono certamente i Dallas Mavericks. I texani, infatti, hanno sofferto più del dovuto nei primi due mesi di regular season, viaggiando al di sotto della zona Playoff e accumulando anche una serie di 6 sconfitte consecutive che ne hanno minato l’andamento generale.

Nonostante il difficile inizio, Luka Doncic sta viaggiando a cifre tutto sommato discrete, anche se in leggero calo rispetto allo scorso anno. I suoi 27.8 punti, 8.7 rimbalzi e 9.3 assist di media a partita, costringono gli addetti ai lavori a considerarlo come un potenziale MVP nel caso in cui dovesse trovare una quadra anche con la situazione in classifica dei texani. Queste le sue parole rilasciate ad ESPN:

“Siamo rimasti insieme quando era dura. Abbiamo perso 6 partite di fila, è stato tutto molto difficile. Ma in questi momenti dobbiamo solo continuare a stare uniti ed essere positivi… ed è quello che abbiamo fatto. Le ultime 3 vittorie consecutive? Penso che il cambiamento sia avvenuto principalmente attraverso l’aumento dello sforzo collettivo e della maggiore energia sul campo. Quando le persone ci vedono in TV, dicono “Vogliono davvero vincere.”

Siamo a quattro vittorie nelle ultime cinque partite per Dallas, con lo sloveno che nell’ultima partita contro Atlanta ha chiuso con 28 punti, 10 rimbalzi, 10 assist e 2 stoppate, facendo ancora fatica dall’arco:

“Devo continuare a lavorare, avere fiducia nella mia possibilità di riprendere ad eseguire bene il tiro da 3. È etica del lavoro, se lavori e hai fiducia, arriverà anche il mio tempo.” “Ho molte cose da migliorare, ho ancora molto tempo per farlo. In questa stagione credo che non stia giocando molto bene. Devo dimostrare molto e continuare a migliorare. Perché dico questo? La mia squadra è quasi ultima ad Ovest (undicesima posizione su 15, ndr), ecco perché. Dobbiamo vincere di più. MVP? Sì, c’è pressione, ma sono stato sotto pressione da quando ero bambino, quando giocavo a Madrid. Onestamente non penso che dovrei essere nella conversazione per il trofeo di MVP. Quello che voglio è solo andare ai Playoff.”

Leggi Anche

Pronostici NBA, le migliori quote sulle partite del 12 febbraio

NBA, Danilo Gallinari tocca quota 10.000 punti in carriera

La NBA vuole organizzare lo Slam Dunk Contest