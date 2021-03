NBA, Tyronn Lue e la vittoria con Charlotte: “La nostra difesa un fattore”

Tornano a vincere i Los Angeles Clippers. La squadra allenata da Tyronn Lue nella scorsa notte ha battuto gli Charlotte Hornets con il risultato finale di 125-98. I californiani si sono imposti fin dal primo quarto (37-21) con gli Hornets che non sono più riusciti a recuperare l’enorme svantaggio. Il protagonista della serata è stato Paul George, autore di 21 punti e 10 assist. Con questa vittoria i Clippers si piazzano attualmente in terza posizione nella Western Conference.

Tyronn Lue ha voluto lodare i suoi giocatori, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto difensivo che è stato fondamentale per la vittoria. Queste le parole del capo allenatore dei Clippers:

“Abbiamo giocato un’ottima partita muovendo bene la sfera e dettando il nostro ritmo. Abbiamo giocato benissimo in difesa. Agli Hornets abbiamo concesso solo quattro punti in transizione anche perché tutti i miei giocatori hanno dato il proprio contributo per questa vittoria.”