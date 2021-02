Niente NBA per Pau Gasol: torna a giocare in Eurolega

Finalmente ci siamo, il rientro di Pau Gasol sui campi da basket sembra essere vicino. Secondo quanto riporta il “Mundo Deportivo”, il catalano firmerà nelle prossime ore un contratto con il Barcellona che segnerebbe l’addio definitivo alla NBA per approdare in Eurolega.

Dopo essere stato alle prese con una lunga riabilitazione a causa di una frattura da stress al piede sinistro e da conseguenti interventi chirurgici, Gasol si aspettava un’opportunità per rientrare effettivamente in NBA, strizzando più volte l’occhio ai Los Angeles Lakers in cui milita anche suo fratello Marc. Secondo i media spagnoli, però, l’FC Barcelona gli ha proposto un posto in squadra. A quanto pare il giocatore non verrà pagato, ma sfrutterà l’occasione per rimettersi in forma e puntare sulle prossime Olimpiadi di Tokyo.

Come più volte dichiarato dallo stesso catalano, l’obiettivo dell’ex giocatore dei Lakers è quello di partecipare alla sua quinta Olimpiade prima di dare l’addio definitivo al gioco. L’ultima apparizione di Gasol sui campi da basket risale alla stagione 2018-2019 con la maglia dei Milwaukee Bucks.

💣💣 🏀 El mejor jugador español de todos los tiempos ha llegado a un acuerdo para jugar lo que resta de temporada en el equipo azulgrana y así preparar los Juegos Olímpicos de este verano ✍ @josehuguethttps://t.co/K7q7dm1o3P — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 20, 2021

