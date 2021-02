NBA, Tobias Harris sulla prestazione di Joel Embiid: “Lo racconterò ai miei figli”

La nottata monstre di Joel Embiid non ha impressionato solamente gli addetti ai lavori. Nella vittoria dei suoi Philadelphia 76ers 112-105 sui Chicago Bulls, il centro camerunense ha fatto registrato una career night da 50 punti, 17 rimbalzi e 5 assist. Prestazione notevole, che ha impressionato anche il compagno di squadra Tobias Harris:

“Racconterò ai miei figli di aver giocato con Joel Embiid. Quando mi chiederanno chi è stato il migliori compagno di squadra con cui ho mai giocato, farò il suo nome. E’ un onore condividere il parquet con lui”

Parole al miele per Tobias Harris, consapevole di non aver mai giocato con un compagno di squadra più forte del suo attuale centro. E come dargli torto? 29.7 punti, 10.8 rimbalzi e 3.1 assist a partita. Queste le medie che Joel Embiid sta facendo registrare in questa regular season. Un tabellino, perché no, da MVP.

Nel frattempo i 76ers continuano la loro fuga nella Eastern Conference (20-10) a seguito della vittoria sui Bulls ottenuta anche grazie ai 22 punti dello stesso Harris, capace di rimediare all’assenza di Ben Simmons alla seconda indisponibilità consecutiva.

