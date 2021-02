La crescita di Zach LaVine è quasi giunta alla sua maturazione, soprattutto dal punto di vista mentale.

Il giocatore è stato infatti protagonista di un duro confronto verbale nella sua ultima gara. Durante la partita con i Detroit Pistons, la guardia dei Bulls ha comunque mantenuto saldi i nervi, guidando i Chicago Bulls alla vittoria.

LaVine and Josh Jackson getting into it 👀 pic.twitter.com/1ZNQmhMzPT

— SportsCenter (@SportsCenter) February 18, 2021