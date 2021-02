NBA, Montrezl Harrell non ha paura dei Brooklyn Nets: “Partita come un’altra per i Lakers”

Tra poco più di 24 ore andrà in scena una delle partite più attese dell’anno, ossia quella tra Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets. Sarà la sfida che vedrà di fronte LeBron James (senza Anthony Davis) contro i Big 3 dei newyorchesi. Una sorta di finale NBA anticipata contro il nuovo superteam dell’Est. Ma quando è stato chiesto ai giocatori dei Lakers se ci sia un significato speciale nel match contro Brooklyn, alcuni di loro sono corsi sulla difensiva, come Montrezl Harrell:

“Onestamente, non mi interessa trovare significati particolari. Entriamo in campo ogni volta con un piano di gioco delineato, sappiamo cosa dobbiamo fare offensivamente e difensivamente per dover vincere una determinata partita. E sarà la stessa cosa che dovremo fare anche contro i Nets. Non c’è niente di diverso. Non stiamo mettendo un’enfasi extra su quella partita. È proprio come qualsiasi altra gara.”

“Come stiamo? Vi dico che siamo ancora in fase di apprendimento reciproco, stiamo ancora crescendo come gruppo e costruendo la nostra alchimia sul campo. Ora, però, dobbiamo alzare i nostri standard ora che non possiamo contare su Anthony Davis.”