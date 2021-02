NBA, D’Angelo Russell si dovrà operare: out almeno un mese

D’Angelo Russell dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico in artoscopia. Il giocatore dei Minnesota Timberwolves dovrà infatti frasi rimuovere un corpo estraneo dal ginocchio sinistro. Ci si aspetta un periodo di stop di almeno 4-6 settimane a causa di questa operazione. Russell non gioca dal 9 febbraio e ha saltato le ultime tre partite dei T’Wolves, compresa la sconfitta nella notte per mano dei Lakers. La notizia è stato riportata da Adrian Wojnarowski di ESPN.

ESPN Sources: Minnesota Timberwolves guard D’Angelo Russell will undergo arthroscopic surgery to remove a loose body in his left knee and is expected to miss four-to-six weeks.