NBA, LeBron James lancia la sfida ai Nets

I Los Angeles Lakers hanno battuto nella notte i Minnesota Timberwolves, ma la partita in questione non è stata l’argomento principale della conferenza stampa di LeBron James. Il Re ha già la testa alla prossima sfida. Giovedì notte i Lakers saranno chiamati ad affrontare i Brooklyn Nets dei Big 3 , per la prima volta in questa stagione. Una partita non come le altre, che ha sapore di Finals.

LeBron ha esordito così nel dopo partita:

“Vi siete già dimenticati di KD, Steph (Curry) e Klay (Thompson)? Voglio dire, eccoli qua. Eccoli qua davanti a voi. E’ sempre eccitante per me giocare contro alcuni dei migliori interpreti del gioco, e ne abbiamo qui davanti tre di loro. Sicuramente mi piacerebbe essere al massimo quando devo affrontare una squadra del genere e vedere come, a questo punto della stagione, ci si accoppia con una delle migliori squadre della lega. Ovviamente, non saremo al meglio giovedì, ma, a parte questo, amo scendere in campo con alcuni dei migliori a giocare a basket.”

I Los Angeles Lakers dovranno fare a meno dell’infortunato Anthony Davis. LeBron James dovrà sobbarcarsi il peso della squadra sulle spalle, una responsabilità che non spaventa il 36enne quattro volte campione. Anche nei Brooklyn Nets potrebbero esserci assenze importanti: nella notte è sceso in campo il solo Harden, con Irving e Durant fermi ai box.

Anche Montrez Harrell, compagno di squadra di LeBron, ha parlato della sfida ai Brooklyn Nets:

“Onestamente, non è che mi interessi molto. Noi approcciamo ogni partita con un piano, sappiamo cosa fare offensivamente e difensivamente se vogliamo vincere quella determinata partita. Dovremo fare la stessa identica cosa anche giovedì, quando giocheremo. Non ci sono differenze. Non abbiamo cerchiato questa partita, non stiamo aumentando l’importanza della gara. E’ come qualsiasi altra partita, le affrontiamo una alla volta. Stiamo ancora imparando, stiamo ancora crescendo e stiamo costruendo qualcosa un pezzo alla volta. Dovremo farlo ad un livello più alto a causa dell’assenza di un nostro pezzo forte (Davis).”

Leggi anche:

NBA, LeBron James e il commento all’infortunio di Anthony Davis

NBA, D’Angelo Russell si dovrà operare: out almeno un mese

Risultati NBA: Harden guida la grande rimonta dei Nets, Boston ritrova il sorriso contro i Nuggets di un super Jokic