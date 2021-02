NBA, Frank Vogel e LeBron James commentano l’assenza di Davis

I Los Angeles Lakers, come sappiamo, dovranno fare a meno di Anthony Davis almeno fino a metà marzo per uno stiramento al polpaccio insieme ad un ri-aggravamento del tendine d’Achille. È comprensibile l’atteggiamento dei gialloviola che per precauzione terranno il lungo fuori dalle competizioni finché non sarà al 100%. Questo significa solo una cosa: i Lakers dovranno trovare l’apporto del supporting cast in maniera eccezionale. Lo sa LeBron James e lo sa Frank Vogel. Queste le parole del coach dopo la vittoria contro Minnesota:

“Le discussioni che abbiamo avuto con i ragazzi sono state diverse in questi giorni. Ovviamente ci siamo detti che dovevamo affrontare questa serie di incontri con determinazione e avere fiducia nei giocatori che abbiamo. Dobbiamo accettare la sfida di giocare senza AD e tutti i ragazzi devono alzare il loro livello. Non abbiamo bisogno che un singolo giocatore prenda il sopravvento, noi giochiamo di squadra. Dobbiamo farlo collettivamente. Ed è quello che abbiamo visto stasera.”

Ora nel programma dei Lakers ci sono squadre toste come i Nets, gli Heat, i Jazz, i Blazers e gli Warriors. Da questa serie di partite si saprà di più sui californiani senza AD:

“Vi devo dire che mi piace quello che abbiamo per andare in guerra. Questa serie di incontri in cui saremo senza Anthony Davis, dovrà evidenziare o meno la profondità del nostro team… ho molti ragazzi in cui credo. Quindi dovremo mantenere questa mentalità vincente ogni sera.”

Stesso discorso per LeBron James, autore di 30 punti nella notte, il quale ha lanciato un monito ai propri compagni:

“Dobbiamo fare tutti un passo in avanti. Non ci aspettiamo che un singolo giocatore cerchi colmare il vuoto lasciato da AD. Nessuno sarà in grado di farlo. Davis è imparagonabile. Quindi, tutti possiamo e dobbiamo fare di più. Questo deve essere il nostro lavoro, ossia andare in campo e fare quello che abbiamo visto stasera. I 4 ragazzi che abbiamo preso nell’ultima offseason hanno fatto tutti di più stasera. DS (Dennis Schröder), Trezz (Montrezl Harrell), Wes (Matthews) e Marc (Gasol). Hanno alzato il livello di gioco. E ne avremo ancora bisogno.”

