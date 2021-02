NBA, Jayson Tatum svela: “Sento le conseguenze del Covid”

A quanto pare il Covid-19 lascia i suoi segni sull’attività sportiva anche dopo averlo debellato del tutto. Più di un mese dopo essere risultato positivo al Coronavirus – una malattia i cui effetti a lungo termine non sono ancora chiari alla comunità scientifica – Tatum ha confessato di non sentirsi ancora al 100% della sua forma:

“Mi accorgo di avere ancora una respirazione direi ‘disturbata’. Ci sono state alcune partite in cui … non direi che avevo problemi a respirare, ma mi stancavo molto più velocemente del solito. Dopo diversi viaggi avanti e indietro sul campo, mi accordo che ansimo più facilmente di prima e mi stanco subito. L’ho notato da quando ho avuto il Covid. È qualcosa su cui sto lavorando.”

Tuttavia, il tempo sembra migliorare le cose.

“Sì, sto migliorando partita dopo partita. Vediamo cosa succede tra qualche settimana.”

Tornando ai numeri di Tatum, il giocatore di Boston è passato dal registrare una media di 26.9 punti (47.4% dal campo, 43.8% da 3 punti), 7.1 rimbalzi e 3.8 assist a partita in 34.6 minuti in era pre-Covid, agli attuali 24.5 punti (42.7%, 36.9% da 3 punti), 7.1 rimbalzi e 5.1 assist in 36 minuti ad allacciata di scarpe.

Leggi Anche

NBA, LeBron James lancia la sfida ai Nets

Risultati NBA: Harden guida la grande rimonta dei Nets, Boston ritrova il sorriso contro i Nuggets di un super Jokic