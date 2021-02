La NBA rinvia San Antonio Spurs-Detroit Pistons

La NBA ha comunicato che l’incontro previsto per domani sera tra i Detroit Pistons e San Antonio Spurs è stato rinviato. Ovviamente, il rinvio è stato ufficializzato a causa di un test positivo al Covid-19 su un giocatore dei San Antonio Spurs, il quale ha giocato peraltro ieri notte contro i Charlotte Hornets. Pertanto ben otto giocatori della squadra sono stati messi temporaneamente in quarantena in conformità ai protocolli anti-Coronavirus.

Questa è la seconda partita rinviata per gli Spurs durante la stagione 2020-2021 e la terza per i Pistons.

