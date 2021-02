Pronostici NBA, le migliori quote sulle partite del 15 febbraio

Il solito appuntamento con i pronostici NBA torna con un programma composto da sette partite. Siamo di fronte ad una giornata particolare, con diverse sfide equilibrate, ecco perché oggi abbiamo voluto rischiare più del dovuto.

Pronostici NBA oggi: le quote del 15 febbraio

Utah Jazz-Philadelphia 76ers: 2

Sì, lo sappiamo. Gli Utah Jazz vengono da 18 vittorie nelle ultime 19 e, in diversi casi, portate a casa anche in maniera convincente. Inoltre Phila deve fare i conti con un periodo non proprio brillantissimo con qualche sconfitta incassata di troppo. La verità è che siamo di fronte ad una quota sinceramente gustosa anche perché ci sono la prima dell’Ovest contro la prima dell’Est. La quota è probabilmente giustificata anche dallo status di Joel Embiid come ‘questionable’ per i soliti problemi alla schiena. Se il centro sarà della partita, avanti tutta su Phila che vuole assolutamente trovare riscatto. Altrimenti sarà ancora una volta Utah. Oggi rischiamo.

Comparazione Quote

Quota Eurobet: 3.35

Quota Snai: 3.25

Quota Bwin: 3.40

Migliore Quota: Bwin a 3.4o

LA Clippers-Miami Heat: 1

I Clippers viaggiano ad Ovest e si trovano a breve distanza dai Lakers. La compagine californiana viene da due vittorie consecutive (7-3 nelle ultime dieci) e vogliono sfruttare il momentum per dare continuità ai propri risultati. Dall’altra parte gli Heat sono ancora alla ricerca d’autore (5-5 nelle ultime dieci). Questa partita dipenderà tanto dall’apporto di Jimmy Butler. Per ora, stiamo dalla parte dei Clippers.

Comparazione Quote

Quota Eurobet: 1.42

Quota Snai: 1.42

Quota Bwin: 1.44

Migliore Quota: Bwin a 1.44

L’abbiamo detto, oggi vogliamo rischiare con intelligenza, per quanto fattibile statisticamente. Stephen Curry viaggia con una media di 5.4 rimbalzi catturati a partita. Nelle ultime cinque è andato oltre quota 5.5 in un paio d’occasioni. Contro Cleveland vogliamo dargli una chance, anche perché deve trascinare Golden State e siamo sicuri che farà di tutto. Anche tornare a lottare sotto i tabelloni in difesa.

Comparazione Quote

Quota Eurobet: 1.95

Quota Snai: 1.85

Quota Bwin: No Bet

Migliore Quota: Eurobet a 1.95

Difficile dire quando Trae Young decide di sparare con una certa continuità da dietro l’arco. Se l’anno scorso preferiva questa soluzione, nell’attuale stagione sembra volersi concedere più zingarate vicino all’area avversaria. Come nell’ultima partita (persa) contro Indiana in cui Trae ha chiuso con uno 0 su 0 da tre punti. Ecco perché vogliamo credere che stanotte il giocatore tornerà su suoi binari. Certamente proverà soluzioni dalla linea dei tre punti, resta solo da sperare sull’efficacia effettiva delle sue conclusioni. Altra statistica: nelle ultime cinque partite ha superato quota 2.5 bombe realizzate solo in un paio di occasioni, poi 2-2-0. Oggi siamo con lui.

Comparazione Quote

Quota Eurobet: 1.92

Quota Snai: 1.85

Quota Bwin: No Bet

Migliore Quota: Eurobet a 1.92

