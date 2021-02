NBA, prima tripla doppia in carriera per Mason Plumlee

Mason Plumlee ha finalmente raccolto la prima tripla doppia in carriera prevista con largo anticipo da Damian Lillard ormai quattro anni fa, quando erano compagni di squadra ai Blazers. Dopo due gare in borghese per un fastidio al gomito destro, Plumlee è tornato in campo nella notte contro i Pelicans. Detroit si è assicurata il terzo successo nelle ultime quattro partite giocate.

Ecco le dichiarazioni a caldo di Plumlee ai microfoni di Fox Sports Detroit:

“Ci fidiamo l’uno dell’altro in entrambe le metà campo. In difesa possiamo migliorare qualche aspetto, ma offensivamente stiamo muovendo la palla molto bene. I ragazzi stanno prendendo tiri comodi. Hanno vinto a Boston e stasera abbiamo giocato più liberi [mentalmente], la palla si muoveva davvero bene. È stata la dimostrazione di progressi, bisogna continuare così. Mi ha colpito la reazione dei ragazzi nella partita con Boston, sotto di dieci punti nel primo quarto dopo un inizio dove tutti i tiri toccavano ogni parte possibile del ferro prima di uscire. C’è molta strada da fare per arrivare dove vorremmo essere. All’inizio di ogni stagione c’è entusiasmo, ma è un processo che avevamo messo in conto.”

We hear from Mason Plumlee after he records his first triple-doulbe: 17 points, 10 assists and 10 rebounds. #DetroitBasketball pic.twitter.com/3jsgJVAx18 — FOX Sports Detroit (@FOXSportsDet) February 15, 2021

