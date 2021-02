NBA, LeBron James e il commento all’infortunio di Anthony Davis

Nella notte NBA, contro i Denver Nuggets, Anthony Davis ha subìto una ricaduta al tendine d’Achille. I fastidi l’hanno costretto ad abbandonare il campo – zoppicante – nel secondo quarto di gioco. Nella giornata di oggi il giocatore si sottoporrà a risonanza magnetica per avere un quadro più preciso della situazione.

Anthony Davis limps to the locker room after hitting a pair of free throws. We're hoping for the best for AD. 🙏 #LakeShow pic.twitter.com/XMRDHEi7Jj

Di seguito le dichiarazioni di Davis raccolte da Spectrum Sportsnet nel dopo partita:

I Lakers proveranno a sopperire all’assenza di Davis senza cambiare approccio alle partite. La conferma arriva da LeBron James. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

La gestione del fisico è cruciale ma questo spesso si scontra con la pressione di dover performare a certi standard ogni sera. La risposta diplomatica di LeBron:

"For me, all I care about is health. Our team needs him to be healthy." @KingJames post-game with @LakersReporter discusses what the #Lakers need to do to make up for AD's indefinite absence. pic.twitter.com/VuyHc6kd1F

