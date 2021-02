NBA, Kyrie Irving svela l’accordo con Harden: “Lui è il playmaker”

I Big 3 dei Brooklyn Nets nella notte sono tornati in azione e l’hanno fatto in maniera efficace. La compagine newyorchese, infatti, è uscita vincitrice dal Chase Center di San Francisco contro gli Warriors di Steph Curry. Positiva la prova di Irving e Harden, i quali sembrano aver ‘scambiato’ i propri ruoli, dove il ‘Barba’ gestisce la sfera e l’ex Boston si muove da guardia. A confessare l’inversione di posizione in campo è stato proprio lo stesso Irving ai microfoni dei giornalisti:

“Harden sta facendo un ottimo lavoro da play. Abbiamo stabilito questa cosa, credo, 4 giorni fa? L’ho guardato negli occhi e gli ho detto (puntando il dito): ‘Tu sei il playmaker della squadre e giocherò intorno a te. È stato molto facile. Si è assunto queste responsabilità, fa un lavoro incredibile e rende il mio ancora più facile. Gioco liberamente, creo quello che posso. È un lusso.”

"I just looked at [Harden], I said, ‘You’re the point guard, and I’m gonna play shooting guard.’ That was as simple as that." —Kyrie to @malika_andrews after Harden's 16-assist night (via @SNYNets) pic.twitter.com/q7LjSBymKV — SportsCenter (@SportsCenter) February 14, 2021

“[…] È successo in fretta, in modo professionale, ci siamo guardati, ci siamo trovati d’accordo. Mi ha detto, ‘Okay, io sono il playmaker, tu sei la guardia’ e siamo andati avanti. È facile giocare con qualcuno che è disposto a completare il tuo gioco e fare una sorta di sacrificio. È stato facile anche per me farlo. Aspettavo questa opportunità per dimostrare che posso giocare con altri grandi giocatori al di fuori di Team USA o dell’All-Star Game e che sono in grado di trovare il mio posto in un gruppo di alto livello, non solo con punti e passaggi, ma anche nelle piccole cose.”

In 35 minuti nella vittoria per 134-117 dei Nets a San Francisco, Irving ha terminato come capocannoniere della squadra con 23 punti (10/17 dal campo, 5 rimbalzi, 4 assist), mentre Harden (19 punti e 6/11 dal campo, 8 rimbalzi) come migliore passante con 16 assist. Per la felicità anche del ‘Barba’:

“Ci stiamo adattando tutti quanti. Personalmente, come playmaker, cerco di convincere i ragazzi a tirare, e devo anche sapere dove gli piace ricevere la palla. Kyrie è un incredibile realizzatore. Può segnare da qualsiasi punto del campo, quindi parte del mio lavoro è assicurarmi che sia coinvolto, ma devo dire che con lui è facile.”

