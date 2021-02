NBA, Steve Kerr: “Siamo entusiasti per Durant”

Se i Brooklyn Nets hanno ritrovato il sorriso grazie alla vittoria contro gli Warriors, lo stesso non si può dire della squadra californiana. Per gli Warriors, vincitori di tre titoli negli ultimi sei anni, il momento di forma non è dei miglori. I Dubs hanno infatti perso cinque delle ultime nove partite, e ad oggi occupano l’ottavo posto della Western Conference con un record di 14-13. Troppo poco se vuoi arrivare ai Playoff in tranquillità nella ultra competitiva Western Conference. Commentando la sconfitta con i Nets, coach Steve Kerr ha detto:

“Non penso che abbiamo giocato bene in entrambe le metà del campo. Abbiamo affrontato una squadra che è piena di talento, e se non hai un piano ben preciso per attaccare e battere una compagine del genere hai delle difficoltà a portare a casa la vittoria. Non è stata la nostra partita migliore, ma dobbiamo imparare dagli errori e giocare meglio lunedì”

La serata al Chase Center aveva però un significato speciale: era la prima da avversario di Kevin Durant nella Bay Area dopo i tre anni, e le due vittorie dell’anello, in maglia Golden State. Kerr non ha potuto non ricordare i trascorsi di KD con gli Warriors:

“È stato bello vedere KD in campo. Siamo tutti davvero contenti per lui, perché è in salute ed è in grado di giocare al suo massimo livello di pallacanestro. Siamo entusiasti e felici nel vederlo far bene. Sarebbe stato ancora meglio se ci fossero stati i tifosi sugli spalti per accoglierlo e ringraziarlo dei suoi tre anni con noi. Durant ci ha dato tutto quello che aveva quando ha giocato con noi, e se ne è andato dopo un infortunio davvero devastante, per questo non possiamo non volergli molto bene. Ha fatto moltissimo per noi”

