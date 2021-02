NBA, Infortunio Mitchell Robinson: out 4-6 settimane

Brutte notizie in casa New York Knicks. Dopo aver appreso dell’infortunio subito nella scorsa notte contro Washington, il lungo subirà un intervento chirurgico alla mano destra fratturata e dovrebbe saltare le prossime quattro-sei settimane. A riportare la notizia è stato Adrian Wojnarowski di ESPN.

ESPN Sources: Knicks center Mitchell Robinson will undergo surgery on his fractured right hand and is expected to miss four to six weeks. Robinson suffered a fracture of the fourth metacarpal on the hand on Friday night vs. Washington.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 13, 2021