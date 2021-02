NBA, Dwane Casey su Saddiq Bey: “Sono orgoglioso di lui”

Sulla carta, i Boston Celtics avrebbero dovuto battere senza troppi problemi i Detroit Pistons. I Pistons, invece, sono usciti vincitori grazie ad un’ottima prestazione di Saddiq Bey, 19a scelta al Draft e proveniente da Villanova. La matricola ha segnato ben trenta punti (10/12 dal campo e 7/7 dalla lunga distanza, con annesso record NBA) e catturato dodici rimbalzi. La sua magica nottata è servita per far vincere la settima partita stagionale ai Pistons.

Saddiq Bey scored a career-high 30 points off the bench in the Pistons win over the Celtics.

Bey became the first rookie in NBA history to make at least 7 3-pt FG in a game without a miss. pic.twitter.com/GsDMyyR8GM

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 13, 2021