NBA, Kevin Durant in campo contro gli Warriors

L’allontanamento forzato dal campo di Kevin Durant, nel corso della partita contro i Toronto Raptors di pochi giorni fa, ha suscitato diverse polemiche. Coach Steve Nash decise comunque di schierare il suo numero 7, che poche ore prima della partita era entrato in contatto con un sospetto caso di Covid-19, quando durante il match è stato costretto a escluderlo a causa dei protocolli scattati subito dopo la conferma della positività.

Il due volte campione NBA ha saltato le ultime tre partite della sua squadra – una vittoria e due sconfitte – ma è pronto a tornare sul parquet. Come riportato da Marc Stein del New York Times, Kevin Durant sarà a disposizione per la partita contro i Golden State Warriors.

Kevin Durant is back and fully available for the Nets' game Saturday night at Golden State, Steve Nash says — Marc Stein (@TheSteinLine) February 12, 2021

E sarà un ritorno speciale, perché sarà la prima partita in trasferta contro la sua ex squadra, lasciata nel 2019. KD ha già sfidato la franchigia della California quest’anno, ma a Brooklyn, mettendo a referto 22 punti, 5 rimbalzi e 3 assist. In 18 partite disputate con i Nets, Kevin Durant sta viaggiando a una media di 29.5 punti, 7.4 rimbalzi e 5.2 assist.

