NBA, Bradley Beal non giocherà contro i New York Knicks

I Washington Wizards hanno deciso di far riposare Bradley Beal in vista del prossimo match tra venerdì e sabato notte contro i New York Knicks. Il coaching staff capitolino, infatti, lascerà volontariamente fuori il proprio leader per la prima volta in questa stagione.

Beal ha una media di 32.8 punti in 35.3 minuti a partita, con Washington (6-16) che è tra le peggiori squadre del campionato. Nel frattempo non mancano le voci di mercato NBA intorno a lui. Dato più volte sul piede di partenza, il suo agente ha confermato solo poche ora fa la volontà del giocatore di rimanere nella capitale per aiutare la squadra ad uscire da questa situazione.

L’unica partita che Beal ha perso in questa stagione è stata la sconfitta contro i Miami Heat del 9 gennaio a causa dei protocolli COVID-19 della lega. Anche Russell Westbrook – l’altra stella della compagine di Scott Brooks – ha perso sette partite in questa stagione per riposo o infortunio.

Leggi Anche

All-Star Game NBA 2021: i risultati del secondo giro di voti

NBA, i Raptors continueranno a giocare a Tampa per il resto della stagione

Programmazione NBA su Sky: le partite dal 12 al 16 febbraio