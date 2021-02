NBA, Towns ritorna dall’isolamento: “Ho passato nottate da incubo”

Sono stati mesi difficilissimi per Karl-Anthony Towns: il Covid-19 lo ha colpito duramente, sia indirettamente che in prima persona. Dopo aver subito numerose perdite in famiglia, tra cui quella dell’amata madre, il virus lo ha costretto a saltare 13 partite. Stanotte KAT ha fatto il suo nuovo esordio sul parquet, nella sconfitta per 119-112 dei suoi Twolves contro i Clippers:

“Il Covid non mi ha trattato molto bene, ho passato molte notti da incubo. A volte i parametri vitali non erano dei migliori. Tutti la vivono diversamente, le mie condizioni di base non hanno giocato a mio favore. Sono molto vicino geneticamente a mia madKre, niente giocava a mio favore. La salute mentale è importante, ci ho avuto a che fare per tutta la mia vita. Mia mamma sapeva come curarmi” “Mi sento in colpa per il trattamento ricevuto, vorrei che fosse disponibile per chiunque. Vorrei mettere a disposizione queste risorse per tutti”

La partita di Towns è stata buona, vista soprattutto la lunga lontananza dai campi: 18 punti e 10 rimbalzi in 31 minuti di gioco:

“Stare in campo mi ha fatto sorridere. Sono orgoglioso di essere arrivato fin qui, le cose si erano fatte davvero serie. Sono arrivato ad un punto in cui pensavo di non rivedere più il campo”

