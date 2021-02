Nonostante la sconfitta, la partita di questa notte contro i Dallas Mavericks rimarrà per sempre una gara speciale per Danilo Gallinari, visto che ha raggiunto quota 10.000 punti in carriera.

Un grande traguardo per Gallinari, raggiunto grazie agli undici punti nonostante non sia stata la miglior partita del ‘Gallo’, vista la scarsa precisione al tiro (2/12 dal campo e 1/7 da tre). Non delude, invece, ai liberi dove realizza tutti i sei tiri conquistati.

Dal 2008 ad oggi, Gallinari ha messo a segno 10.004 punti in carriera vestendo la maglia dei Knicks, Denver, Los Angeles Clippers, di OKC e, ora, quella degli Atlanta Hawks. Un traguardo che assume un valore ancora più epico, visto che è il primo italiano a riuscire in questa impresa.

Un traguardo che, purtroppo, non ha permesso agli Hawks di vincere contro Dallas: è proprio Gallinari a fallire, sulla sirena, il tiro della vittoria. Un errore che, però, non macchia la buona media del ‘Gallo’ in questa stagione: con undici partite l’azzurro viaggia a una media di 10.3 punti, 1.2 assist e 2.5 rimbalzi.

Bene Trae Young con venticinque punti, sette rimbalzi e quindici assist, così come John Collins e Huerter, autori rispettivamente di trentatre e ventitre punti. Resta l’amaro in bocca per gli Hawks e Gallinari che, però, può festeggiare l’incredibile traguardo dei 10.000 punti in carriera.

Gli Hawks cercheranno di ritrovare la vittoria sabato notte contro i San Antonio Spurs, con Danilo Gallinari che, invece, cercherà di aumentare ancora il suo score.

