NBA, Vogel: “Ecco perché LeBron sarà MVP”

Come ogni anno, la corsa al premio di Most Valuable Player si accende di migliaia di discussioni. E in tanti, come sempre vogliono vedere nuovamente LeBron James MVP, soprattutto per l’incredibile longevità.

Nelle prime due stagioni con i Los Angeles Lakers, LeBron James ha giocato quattro overtime complessivi. Negli ultimi cinque giorni, ne ha giocati tre.

I Lakers sono stati impegnati in due supplementari contro Detroit, per poi giocarne un altro contro gli Oklahoma City Thunder. LeBron ha così giocato 130 minuti complessivi: non erano così tanti dalle Finals 2018, le ultime in maglia Cavs, quando era uomo solitario al comando.

A 36 anni, James sembra non soffrire minimamente gli impegni probanti, come suggerito dal neo-compagno di squadra Dennis Schroder:

“Mi ha detto che gli è piaciuto giocare tre overtime. Deve mettersi in forma, dice. Gli sta piacendo”

Le parole di Schroder trovano conferma nei fantastici minuti finali giocati contro i Thunder. LeBron ha segnato 10 punti nell’ultimo quarto, inclusa la tripla che ha mandato la sfida al supplementare. Supplementare che ha visto un’altra giocata decisiva del Re, ottimo nell’intercettare il passaggio di Williams per Horford e nell’impedire quindi un tentativo di tiro della vittoria pulito.

Coach Vogel ha riconosciuto i meriti di LeBron che, a suo parere, dovrebbe essere premiato con l’MVP:

“È stato decisivo in difesa, più volte. Ha guidato la squadra, mettendosi anche in marcatura su Horford. […] Questo è quello che LeBron fa. C’è su entrambi i lati del campo” “Per questo sarà MVP quest’anno, probabilmente. Guida l’attacco e la difesa – la difesa n°1 nella lega – si prende le responsabilità più complesse, fa giocate decisive. Gioca in maniera fantastica”

