I Phoenix Suns si portano a casa una grande vittoria contro i Milwaukee Bucks: protagonisti assoluti della serata Chris Paul e Devin Booker che, partita dopo partita, stanno entrando sempre più in sintonia.

La vittoria per Phoenix è arrivata a trentadue secondi dalla fine grazie a un tiro libero di Booker: il numero 1 dei Suns chiuderà la partita con trenta punti, sei rimbalzi e tre assist a referto. Brilla anche Chris Paul che, al termine della gara, parla della sintonia che si sta creando con Booker:

“Per le altre squadre è molto dura affrontarci. Tutte hanno un difensore principale e non sanno su chi metterlo: su me o su Devin? Questo per noi è un grande vantaggio, perché così uno dei due è sempre libero. Io e Devin? In campo stiamo facendo sempre meglio perché stiamo imparando a giocare l’uno con l’altro”

Non male anche il bottino di fine gara di Chris Paul, autore di ventotto punti, tre rimbalzi e sette assist. A pochi secondi dalla fine, Giannis Antetokounmpo ha sbagliato il jump shot che sarebbe valso la vittoria ai Bucks. Un errore indotto dalla difesa di Phoenix, come spiega Devin Booker nel post-partita:

The full question and answer from Book with the followup question and answer for the ~context~ pic.twitter.com/8gSUAAzOef

— Kellan Olson (@KellanOlson) February 11, 2021