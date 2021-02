Pronostici NBA, le migliori quote sulle partite del 12 febbraio

Andiamo ad analizzare le migliori quote e pronostici NBA della notte. Solo cinque le partite in programma, ma tutte molto equilibrate. Tra le altre compagini, Philadelphia torna in campo dopo la netta vittoria contro Sacramento.

Pronostici NBA oggi: le quote 12 febbraio

Sì, lo sappiamo, la sua ultima partita contro i Sacramento Kings, il buon Joel ha chiuso con 17 rimbalzi a referto. La verità, però, è che stavolta si ritroverà di fronte ad una squadra più fisica sotto canestro come Portland. Embiid, peraltro, nella sua ultima prestazione contro di loro ha chiuso con soli cinque rimbalzi conquistati. Proviamo con l’under 11.5.

Comparazione Quote

Quota Eurobet: 1.70

Quota Snai: No Bet

Quota Bwin: No Bet

Migliore Quota Embid – Under 11.5 rimbalzi: Eurobet a 1.70

Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers: 2

I 76ers vogliono vendicare la sconfitta contro Portland datata il 4 febbraio con una prestazione di forza. Phila ha vinto otto partite nelle ultime dieci, mentre i Blazers vengono da cinque vittorie e cinque sconfitte, sintomo di un andamento altalenante. Ecco perché vogliamo dare fiducia alla compagine di Doc Rivers.

Comparazione Quote

Quota Eurobet: 1.42

Quota Bwin: 1.44

Quota Snai: 1.45

Migliore Quota Portland-Philadelphia 2: Snai a 1.45

Anche oggi vogliamo prenderci un piccolo rischio. Embiid viaggia con una media di quasi 3 assist a partita, ma alterna prestazioni positive a partite con una sola assistenza a referto. Gli ultimi dati dicono questo: negli ultimi 6 match, l’africano ha scollinato quota 2.5 assist per ben quattro volte. Ecco perché vogliamo crederci.

Comparazione Quote

Quota Eurobet: 1.65

Quota Bwin: No Bet

Quota Snai: No Bet

Migliore Quota Joel Embiid – Over 2.5 assist: Eurobet a 1.65

Un momento particolarmente buono per l’ala di Portland. Nelle ultime cinque partite, Covington è andato sempre oltre quota 5 rimbalzi, andando in doppia cifra in un paio di occasioni. Ecco perché contro Phila il giocatore potrebbe sfruttare il momento positivo per un over 5.5 rimbalzi. Unico ostacolo è la fisicità di Phila: nell’ultimo incontro con i Sixers, Robert ha chiuso a quota 6.

Comparazione Quote

Quota Eurobet: 1.60

Quota Bwin: No Bet

Quota Snai: No Bet

Migliore Quota Robert Covington – Over 5.5 rimbalzi: Eurobet a 1.60

Pronostici NBA: il nostro gruppo Telegram

