NBA, Karl-Anthony Towns può tornare a giocare

La notizia che i tifosi Minnesota Timberwolves aspettavano con trepidazione è finalmente arrivata: Karl-Anthony Towns potrà tornare in campo stanotte contro i Clippers. Il lungo dei Wolves aveva saltato le ultime tredici partite per via della positività al COVID-19, ma ora ha completato il protocollo Health and Safety e può giocare.

After recovering from COVID-19 and missing the past 13 games, Minnesota Timberwolves star Karl-Anthony Towns is expected to return tonight vs. the Clippers, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 10, 2021

Stanotte contro i Clippers, alle 2 orario italiano, potremo vedere in campo la stella di origini dominicane. Towns era considerato in dubbio per questa partita ma alla fine è riuscito a passare il protocollo Health and Safety previsto dalla lega per il ritorno ufficiale. Il suo minutaggio in campo sarà limitato vista anche la lunga assenza, ma con grande probabilità partirà titolare a posto di Naz Reid.

Per lui è arrivata finalmente una bella notizia dopo un un ultimo anno difficilissimo, tra la perdita della madre e molti altri familiari a causa del Coronavirus e l’incidente che lo aveva coinvolto in offseason a Los Angeles. E neanche in questo inizio di stagione le cose erano andate bene poiché, prima del COVID, aveva anche sofferto di un infortunio al polso. Ma ora il suo periodo di assenza forzata è finito, e potrà far vedere tutto il suo valore sul parquet.

Nelle sole quattro partite giocate in questo 2020/21 Towns ha viaggiato a una media di 22 punti, 12.5 rimbalzi e 4.3 assist a partita. Quando KAT è sceso in campo sono arrivato due vittorie e due sconfitte, segno che il suo impatto per i Wolves si fa sentire. Attualmente Minnesota ha un record di 6-18 che vale l’ultimo posto della Western Conference, e se Towns quasi sicuramente non potrà riuscire a portarli ai Playoff, almeno proverà a cambiare qualcosa, anche e soprattutto in prospettiva futura.

