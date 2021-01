NBA, anche Karl-Anthony Towns positivo al Coronavirus

Alcune volte piove sul bagnato. Per altre invece è proprio diluvio. Dopo aver perso la madre ed altri sei membri della propria famiglia a causa della pandemia solo pochi mesi fa, Karl-Anthony Towns ha annunciato di aver contratto il Covid-19, a poche ore dalla partita contro i Memphis Grizzlies.

“Prego ogni giorno perché quest’incubo finisca. Vi invito a prendere ogni necessaria precauzione, solo con un’azione collettiva possiamo limitare i contagi, ci vuole uno sforzo comune. Mi spezza il cuore pensare alla mia famiglia, a mio padre e mia sorella, e all’angoscia che stanno provando a causa di questa diagnosi. Perché sappiamo bene cosa può accadere”

Queste le parole di KAT dal suo profilo Twitter, lui che più di tutti ha ragion di parola: la madre Jaqueline è scomparsa lo scorso 13 aprile, poco prima del decesso di altri sei membri della famiglia Towns incluso lo zio e la nonna. Tutte perdite causate dal contagio da Covid-19.

Karl-Anthony Towns e compagni non sono quindi scesi in campo questa notte per affrontare i Grizzlies, facendo del match la tredicesima partita rinviata in questa pazza stagione NBA (stanotte rinviate anche le partite Wizards-Pistons e Warriors-Suns).

Minnesota, 3-8 al momento, sembra ancora ben lontana dal poter competere per un posto al Playoff in una Western Conference sempre molto trafficata, obiettivo ancora più complicato in previsione dello stop che KAT dovrà rispettare prima di poter tornare nuovamente a disposizione di coach Saunders.

Leggi anche

NBA Trend Topic: Week 3

NBA, cluster a Washington: il punto da casa Wizards

Programmazione NBA su Sky: le partite dal 16 al 20 gennaio