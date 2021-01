Il terribile 2020 per Karl-Anthony Towns non sembra terminare più, anche a distanza di ormai un mese dalla sua naturale scadenza. Nella notte di giovedì infatti, la giovane stella dei Minnesota Timberwolves ha rivelato di essere stato vittima di un incidente stradale pochi giorni prima dell’inizio della stagione NBA corrente, investito da un guidatore ubriaco nella zona di Los Angeles.

Così Karl-Anthony Towns in un Q&A a cui stava partecipando sul suo profilo Instagram, alla domanda su come è riuscito a rimanere così forte dopo tutto ciò che gli è capitato:

“La mia fidanzata (Jordyn Woods) mi ha aiutato più di chiunque altro al mondo. Dalla morte di mia madre e dei miei parenti, fino all’incidente in cui un ubriaco al volante mi ha investito a Los Angeles, stando con me tutta la notte in ospedale e aiutandomi con la riabilitazione. Mi è stata affianco anche in questi giorni di positività al Covid, in ogni momento lei c’era”