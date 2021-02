NBA, condannato a 120 giorni di prigione Malik Beasley

Malik Beasley è stato condannato a 120 giorni di arresti domiciliari dopo essersi dichiarato colpevole delle accuse mosse a settembre riguardo la detenzione illegale di armi e stupefacenti.

Stando a quanto riportato da Shams Charania, insider di The Athletic, il giocatore dei Minnesota Timberwolves sconterà la pena al termine della stagione 2020-2021.

Beasley’s threat of violence charge will be reduced to misdemeanor after completion of probation. The felony drug charged was dismissed.

Beasley is in midst of a breakout NBA season, averaging 20.5 points, 5.2 rebounds and 2.5 assists. https://t.co/nD6R27xYmZ

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 9, 2021