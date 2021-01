NBA, P.J. Tucker nel mirino dei Minnesota Timberwolves

P.J. Tucker potrebbe esser il prossimo giocatore degli Houston Rockets sulla soglia della partenza. Secondo le indiscrezioni raccolte da Jon Krawczynski di “The Athletic“, i Minnesota Timberwolves sembrerebbero fortemente interessati al giocatore, tanto da aver avviato da settimane i contatti con la franchigia texana, oggi in fase di riassestamento, dopo la recente dipartita di James Harden.

I T’ Wolves sono la peggior franchigia della lega per punti concessi agli avversari nel pitturato (54,7 a partita) e dovrebbero senz’altro beneficiare della capacità fisica di Tucker di difendere efficacemente su ali forti e centri.

In aggiunta, il contratto del veterano con i Rockets è in scadenza e non sono mai stati fatti progressi per rinnovare l’accordo a cifre superiori.

Nonostante i numeri modesti registrati sino ad ora (6.0 punti e 4.6 rimbalzi di media a partita), il trentacinquenne da Raleigh vanta diverse pretendenti anche per la sua funzionalità offensiva, decisiva per “aprire” il campo. A riprova di quest’ultima caratteristica, Tucker sta tirando da tre punti con un insospettabile 55.6%, rimanendo stabilmente uno dei migliori tiratori dall’angolo dell’intera lega.

