I Brooklyn Nets accolgono Noah Vonleh. Dopo l’approdo di James Harden, la franchigia mette di nuovo mano nel mercato NBA.

Come riportato da Shams Charania di The Athletic, il luogo di pesca odierna per Brooklyn è il mercato dei free agent.

Un’operazione necessaria per puntellare il roster. L’arrivo del giocatore garantisce infatti la profondità di recente persa dai Nets, dopo la partenza di Rodion Kurucs, Jarrett Allen, Taurean Prince e Caris LeVert.

L’ultima apparizione di Noah Vonleh in NBA risale alla passata stagione, trascorsa tra le fila dei Minnesota Timberwolves e dei Denver Nuggets.

Pur con un ruolo di comprimario il giocatore si era saputo ritagliare un proprio spazio, soprattutto a Minneapolis.

Con 36 partite disputate, Noah Vonleh ha messo a segno una media di cinque punti e cinque rimbalzi.

