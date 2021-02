Pronostici NBA, le migliori quote sulle partite del 10 febbraio

Se sei alla ricerca di pronostici NBA per quanto riguarda le partite in programma nella notte di oggi 10 febbraio, sei nel posto giusto. Andiamo ad analizzare quali sono le migliore quote relativamente al basket USA e quali sono le opportunità in gioco.

Pronostici NBA oggi: le quote del 10 febbraio

Detroit Pistons-Brooklyn Nets: 2

Senza Kevin Durant i newyorchesi si affideranno completamente a James Harden e Kyrie Irving, salvo sorprese dell’ultimo minuto. Tanto basta per indicare Brooklyn la squadra favorita contro Detroit che ha perso Derrick Rose poiché scambiato con i New York Knicks. I Nets, ad onor del vero, vengono da due sconfitte consecutive, ma vogliono assolutamente vincere contro la compagine del Michigan che si trova in ultima posizione ad Est e viene da un filotto di quattro L.

Comparazione Quote

Quota Bwin: 1.22

Quota Snai: 1.19

Quota Sisal: 1.24

Migliore Quota Detroit Pistons-Brooklyn Nets: Bwin a 1.22

San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 1

Partita più complicata di quanto possa dire la classifica. Gli Spurs, però, vengono da tre partite consecutive e potrebbero allungare la serie contro Golden State. Peraltro i texani, ieri notte hanno sconfitto proprio la compagine di Steve Kerr dopo un finale rocambolesco con la tripla tentata a pochi secondi dallo scadere da Draymond Green. Salvo sorprese, la squadra di Pop dovrebbe regolare gli avversi anche in questa occasione. Stephen Curry permettendo.

Comparazione Quote

Quota Eurobet: 1.80

Quota Bwin: 1.83

Quota Snai: 1.77

Migliore Quota San Antonio-Spurs-Golden State Warriors: Bwin a 1.83

Sacramento Kings-Philadelphia 76ers: 2

Partita in realtà non facilissima quella che attende i Philadelphia 76ers in quel di Sacramento. I Kings, infatti, vengono da 4 vittorie consecutive e hanno scalato diverse posizioni fino ad arrivare al settimo posto ad Ovest con un record di 12-11. De’Aaron Fox sembra in forma smagliante, ma dall’altra parte troverà Phila che comanda la Eastern Conference. Nelle ultime 10 la compagine di Doc Rivers ha colto ben 8 vittorie. Se Joel Embiid non si chiama fuori dalla partita, i 76ers sono i nostri favoriti.

Comparazione Quote

Quota Eurobet: 1.53

Quota Bwin: 1.53

Quota Snai: 1.50

Migliore Quota Sacramento Kings-Philadelphia 76ers: Eurobet a 1.53

La stagione dell’ala di Sacramento tutto sommato è discreta. Barnes sta viaggiando a 17.1 punti di media a partita. Valutate voi se rischiare l’under 16.5 poiché dall’altra parte dovrebbe trovare la marcatura di Tobias Harris e/o Ben Simmons.

Comparazione Quote

Quota Eurobet: 1.85

Quota Bwin: No Bet

Quota Snai: No Bet

Migliore Quota Barnes Under 16.5: Eurobet a 1.85

Nelle ultime tre partite, il buon Tobias ha viaggiato con una discreta produzione offensiva, sia in termini di punti che di assist (rispettivamente 4, 5 e 6) distribuiti. Ecco perché contro Sacramento pensiamo possa replicare il suo periodo positivo. Chiaramente la nostra partita si giocherà sulla sfida con Harrison Barnes.

Comparazione Quote

Quota Eurobet: 1.65

Quota Bwin: No Bet

Quota Snai: No Bet

Migliore Quota Harris Over 2.5 assist: Eurobet a 1.85

Pronostici NBA: il nostro gruppo Telegram

Se vuoi rimanere aggiornato su quello che succede in NBA e ricevere i nostri consigli, seguiteci anche su Telegram (qui per l’accesso) dove snoccioleremo tutte le stats relativamente alle partite in programma o ai principali giocatori in azione.