NBA, al rientro Beverley, Paul George ancora fuori

Arrivano notizie dai Los Angeles Clippers sullo stato di salute dei giocatori attualmente fuori per infortunio. Patrick Beverley sembra vicino al rientro, e già stanotte contro i Timberwolves potrebbe tornare sul parquet, mentre Paul George rimarrà ancora fuori nei giorni a venire.

Patrick Beverley non scende in campo dallo scorso 24 gennaio dopo che aveva sofferto di un problema al ginocchio. Beverley si era infortunato contro i Thunder, e per questo ha saltato le ultime otto partite. Nelle sedici partite in cui è sceso in campo è sempre partito titolare viaggiando a una media di 8.1 punti e 4.4 rimbalzi a partita. Buone anche le statistiche al tiro: medie del 40% dal campo e del 41,4% dai tre punti (la migliore percentuale in carriera, ma su un campione di partite ancora troppo ristretto).

Il suo rientro darebbe maggior impatto al backcourt dei Clippers, soprattutto nella metà campo difensiva, nella quale Beverley ha dato il meglio nel corso della sua carriera NBA. Prestazioni che gli sono valse l’All-Defensive First Team nel 2017 e l’All-Defensive Second Team nel 2014 e nel 2020.

Se riguardo Patrick Beverley arrivano buone notizie dallo staff medico della squadra, lo stesso non si può però dire della situazione Paul George. George è out dal tre febbraio, e ha saltato le sfide con Celtics e Kings per l’infortunio a un dito del piede destro. Non si sanno ancora i tempi di recupero, ma sicuramente PG13 non partirà con la squadra per le due partite in trasferta contro Minnesota e Chicago, e rimarrà a LA per riposarsi e accelerare i tempi per tornare di nuovo in campo. Riguardo la sua situazione, l’head coach Tyronn Lue ha detto:

“Rimarrà a casa e proseguirà con il suo recupero. E lo rivaluteremo quando ritorneremo a Los Angeles”

Nelle 20 partite giocate in stagione Paul George ha tenuto una media di 24.4 punti, 6.2 rimbalzi e 5.5 assist a partita, oltre a una percentuale del 50.8 dal campo, del 47.3 da tre punti e del 90.5 dalla linea del tiro libero. Per i Clippers sarà importante recuperare la sua stella il più presto possibile.

