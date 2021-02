NBA, Frank Vogel non preoccupato dei numeri di Marc Gasol: “Va bene così”

Marc Gasol è chiaramente lontano dall’avere la sua miglior stagione in carriera nella lega. Il lungo dei Los Angeles Lakers, infatti, sta viaggiando con 3.8 punti, 4.3 rimbalzi e 1.9 assist in 20 minuti di permanenza ad allacciata di scarpe. Non sono però questi i numeri che preoccupano, tanto la sua efficacia al tiro: 37% dal campo e 32% da dietro l’arco.

Tutto questo, però, non influisce in maniera clamorosa sul net rating dei Lakers che risulta essere il quarto migliore in NBA. Ebbene, la scarsa vena realizzativa del catalano non desta alcuna preoccupazione per Frank Vogel, coach dei gialloviola, il quale si è espresso in questo modo sull’utilità del giocatore:

“Sta sul campo per difendere, prendere rimbalzi e giocare come sa anche fuori dall’area. Chiaro, significa che a volte avrà dei buoni tiri da tre punti o altre situazioni del genere. Però non gli viene chiesto di essere un marcatore, ma un facilitatore e di tirare tre punti quando può. Se continuiamo a trovarlo con buoni tiri aperti, le sue percentuali saliranno.”

Per ora i Lakers si trovano in seconda posizione ad Ovest con un record di 18-6, dietro agli Utah Jazz i quali hanno vinto la loro quindicesima partita nelle ultime 16 proprio ieri sera.

