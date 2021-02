NBA, Tom Thibodeau commenta la sconfitta dei Knicks

In attesa dell’arrivo in città di Derrick Rose, i New York Knicks subiscono una sconfitta per mano dei Miami Heat. La squadra di coach Tom Thibodeau non è riuscita ad avere la meglio sulle ottime prestazioni di Bam Adebayo (24 punti) e di Jimmy Butler (17 punti). Per i Knicks il miglior giocatore è stato Julius Randle, autore di 26 punti e 13 rimbalzi, vero leader offensivo di questa squadra, a cui è mancato totalmente l’apporto di RJ Barrett, impalpabile con solo tre punti a referto.

A preoccupare coach Thibodeau non è l’attacco, ma bensì la difesa, marchio di fabbrica suo e di questi Knicks. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore nel post-partita:

“Non siamo riusciti a implementare una buona difesa sin dall’inizio. Sapevamo fosse una partita molto energica, loro sono una squadra differente con Jimmy (Butler) in campo. Offensivamente mi sono piaciuti, specialmente nel primo tempo, ma difensivamente dobbiamo fare molto meglio. Ci sono stati alcuni possessi in cui abbiamo difeso abbastanza bene, ma non siamo riusciti a finire il lavoro. Contro una squadra del genere bisogna continuare a muoversi e devi giocare fino allo scadere del cronometro. Dobbiamo finire con un tiro contestato e con il rimbalzo, non l’abbiamo fatto oggi, ma è quello che serve.”

Tom Thibodeau on RJ Barrett only playing 19 minutes today:



"Just searching, trying to find energy. That's why we did what we did. Obviously, I'm very pleased with RJ overall"

I New York Knicks si trovano ora con un record di undici vittorie e quattordici sconfitte, in piena corsa Playoff nella Eastern Conference. La squadra di coach Thibs ha la miglior difesa di tutta la NBA. In attacco la squadra si sta affidando a Julius Randle. L’ex Lakers sta avendo la miglior stagione in carriera in termini di punti, rimbalzi e soprattutto assist. Il ritorno di D-Rose potrebbe aiutare i Knicks in tal senso, come suggerito dal veterano Taj Gibson:

“E’ uno competitivo. E’ un bravo ragazzo, conosco il suo carattere, so com’è fatto. Tornare ad avere intorno facce familiari sarà un valore aggiunto per la crescita di molti dei giovani. Credo che migliorerà l’atmosfera di tutto lo spogliatoio.”

"Being back around familiar faces, he'd be a great attribute to helping a lot of the young guys and just helping the team atmosphere"

– Taj Gibson on the Knicks acquiring Derrick Rose



– Taj Gibson on the Knicks acquiring Derrick Rose pic.twitter.com/krNhi2R3V2 — Knicks Videos (@sny_knicks) February 7, 2021

