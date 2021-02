NBA, Kerr commenta i 57 di Curry: “Sublime”

Nella sconfitta contro Dallas nella notte italiana Stephen Curry ha giocato una delle sue migliori partite in NBA, segnando la bellezza di 57 punti. Nonostante questa storica prestazione, condita anche da 11 triple segnate, contro Dallas è arrivata la sconfitta, anche per i 42 punti segnati da Luka Doncic. Ma il mancato successo non ha fermato l’head coach dei Warriors Steve Kerr dal complimentarsi con la sua stella. Kerr a fine partita ha detto:

“È stato sublime. I tiri che è riuscito a segnare durante tutta la serata sono a dir poco assurdi. Il livello di difficoltà di quei tiri poi… E la facilità con cui Steph è riuscito a metterli dentro. Non ha mai giocato meglio di così. E stiamo parlando di un due volte MVP, un tre volte vincitore del titolo. Non l’ho mai visto giocare così bene, mi sembra davvero forte. È sempre stato un incredibile tiratore ovviamente, ma quest’anno mi sembra ancora migliore”

Steph Curry nel post-partita ha commentato le parole di Kerr riguardo la pallacanestro che sta giocando, definita dall’head coach la sua migliore di sempre:

“Mi sento forte. Penso di avere un buon ritmo nelle gambe e, venendo dallo scorso anno in cui non ho praticamente mai giocato, mi sto godendo il poter tornare in campo. Mi sento in controllo del gioco, sto imparando sempre di più a conoscere i miei compagni e stiamo migliorando per il futuro. È un anno strano. Sto giocando bene, e la nostra squadra sta giocando bene, ma dobbiamo vincere partite come questa”

Curry ha poi continuato parlando della sua prestazione contro i Mavs:

“Ti fa sentire bene giocare così. In particolare quando la difesa si concentra su di te ma riesci a vedere da dove arriva l’aiuto, o da dove arrivano i blocchi dei compagni per poterli sfruttare. È bello quando senti di avere il ritmo della partita, e l’unica cosa che devi fare è farti trovare libero per sfruttarlo. Ma devi anche rimanere aggressivo per non uscire da quel ritmo. Questa sera avevo il ritmo, ma era una partita da vincere. Per questo non posso essere del tutto felice”

Leggi anche:

NBA, chi è il miglior Warrior di tutti i tempi? Risponde Steve Kerr

Shaq: “Amo Curry perché è qualcosa che non si era mai visto prima”

NBA, Curry sugli Warriors: “In alcuni frangenti, non giochiamo nel modo giusto”