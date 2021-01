NBA, Curry sugli Warriors: “In alcuni frangenti, non giochiamo nel modo giusto”

I Golden State Warriors di Steph Curry hanno avuto un inizio di stagione altalenante e ieri notte avevano l’occasione di centrare il terzo successo di fila, sfumata a causa della sconfitta riportata per mano dei Suns di Chris Paul e Deandre Ayton.

A fine partita, proprio Steph Curry si è soffermato sull’andamento della gara e sui momenti di blackout dei suoi Warriors; troppe gare condotte nella fase iniziale e lasciate scappar via a causa di una gestione sconsiderata del proprio vantaggio:

Steph Curry: "When the games are in the margins for us this year, the common theme is that in certain 3 or 4 minute windows, we don't play with the right intentions."

