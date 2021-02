NBA, Shaq: “Amo Curry perchè è qualcosa che non si era mai visto prima”

I giocatori che hanno segnato l’epoca a cavallo fra l’NBA degli anni ’90 e quella del nuovo millennio sono quelli che hanno vissuto sulla loro pelle l’evoluzione del gioco, l’allontanamento dai ruoli tradizionali e la ricerca di spazi e tempi nuovi.

Non soprende quindi sentire parole di elogio da parte di Shaquille O’Neal su Stephen Curry; il primo è una delle star più dominanti dei primi anni 2000 e il secondo è colui che rappresenta di più l’evoluzione della pallacanestro moderna.

Shaq, ai microfoni TNT, ha dichiarato che la stella degli Warriors è il suo giocatore preferito nell’ordierna NBA:

“Mi piace perché c’è qualcosa che non ho mai visto prima. quando provo a confrontare la nuova era e la vecchia era la gente dice che sono un hater. Prima di tutto, sono troppo grande per esserlo. Secondo, non ho mai visto niente come Steph ed è per questo che è il mio giocatore preferito.”

E’ indubbio che Curry sia uno dei giocatori più rivoluzionari e divertenti dell’NBA recente e i record che ha battuto ed è destinato ancora a battere sono sotto gli occhi di tutti. Se a questo si aggiungono i titoli inanellati da assoluto protagonista con i suoi Warriors, è difficile anche per un big man dominatore del pitturato come O’Neal non innamorarsene.

