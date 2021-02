NBA, Tyronn Lue parla della sconfitta dei Clippers contro i Nets

Nella scorsa nottata, i Brooklyn Nets hanno battuto i Los Angeles Clippers nel match più atteso della serata, con il Big Three dei nero-bianchi decisivo soprattutto nel quarto periodo, quando i padroni di casa si trovavano sul -5.

Tyronn Lue non può essere certamente soddisfatto di come i suoi abbiano sprecato il vantaggio ottenuto in partita, e ha rilasciato le sue dichiarazioni a Fox Sports West, dopo la partita.

“Abbiamo fatto degli errori al tiro, e abbiamo subito le controffensive degli avversari. Non abbiamo giocato così male, ma abbiamo sbagliato troppo. E dall’altra parte, Kyrie ha avuto una prestazione stellare, è difficile da fermare quando è così in forma.” “L’atmosfera per la partita era quella dei playoff, c’era intensità, ogni possesso sembrava fondamentale. È positivo che i miei giocatori si abituino a giocare sotto questa pressione, sarà utile in futuro.”

La successiva domanda per coach Lue invece, riguardava la composizione della squadra, e sul come affrontare squadre così piene di talento individuale come i Brooklyn Nets.

“Credo che abbiamo fatto un buon lavoro, anche su Kyrie e su KD. Sono giocatori capaci di prendere tiri difficili, e Kyrie ne ha mandati a segno tanti, non abbiamo difeso male.” “Ho tenuto fuori George perché ha giocato tanto nelle ultime partite, e aveva collezionato diversi falli. Avevo bisogno di lui nei momenti decisivi, e se avesse preso falli sui loro giocatori migliori, saremmo stati decisamente in difficoltà nei minuti finali.”

