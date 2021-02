Vittoria al fotofinish per i Phoenix Suns che, negli ultimi dieci secondo contro i Mavs, trovano la zampata vincete di Devin Booker su assist di Chris Paul. Un tiro che, secondo Paul, Booker non avrebbe mai sbagliato visto le sue qualità e l’importanza della partita.

Per vincere la partita di questa notte serviva una grande giocata che, alla fine, è arrivata: sotto di due punti a dieci secondi dalla fine, Booker si libera, Paul lo vede e gli serve l’assist per la tripla della vittoria. Chris Paul sapeva che Booker avrebbe messo la tripla, come riporta ESPN:

Chris Paul: "I was telling the guys in the locker room that I don’t know if I can ever retire because the emotional roller coaster that you go on during a game – like for real, for real – there’s no high like that."

