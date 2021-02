NBA, Steve Nash e la difesa dei Brooklyn Nets: “Troppi errori”

Una prestazione difensiva rivedibile per i Brooklyn Nets nella notte NBA. La squadra di caoch Steve Nash ha subito ben 149 punti dagli Washington Wizards, vanificando nel quarto quarto il vantaggio ottenuto. Bradley Beal e Russell Westbrook hanno devastato la difesa dei Nets, segnando rispettivamente 37 e 41 punti, mettendo a segno anche i due tiri decisivi nel finale.

Sicuramente Steve Nash non può essere contento delle prestazioni difensive della propria squadra in questo inizio di stagione. I Nets sono al momento la quarta squadra in NBA che subisce più punti. Vista l’assenza di James Harden, alla squadra è mancato il classico punto in più per vincere la partita. Ma non si può continuare così per puntare al titolo, e questo lo sa bene lo stesso Nash:

“Quando concedi 149 punti ai tuoi avversari, vuol dire che hai commesso errori in almeno 50 possessi difensivi. Quindi non siamo stati bravi abbastanza in difesa. Poi si può guardare al sottomano sbagliato o alla palla persa che ha portato alla tripla decisiva, ma noi non dovevamo trovarci in quella situazione. Avevamo un grande vantaggio, ma gli abbiamo lasciati vicino per molto, molto tempo, fin quando la loro fiducia è aumentata. Erano un gruppo alla disperata ricerca di una vittoria e noi gli abbiamo concesso delle possibilità. Gli abbiamo dato vita.”

Secondo Nash il turnover di Joe Harris è stato “uno sfortunato episodio”. Il concetto è chiaro: i Nets hanno commesso degli errori, ma il problema è stato arrivare nel finale punto a punto, dopo essere stati in vantaggio per tutta la partita. Una serie di aspetti sui quali bisogna lavorare.

Offensivamente i Brooklyn Nets sono la miglior squadra della lega. Grazie a realizzatori del calibro di Irving, Durant, Harden e Harris, riescono sempre a segnare molti punti. L’acquisto di Iman Shumpert è da leggere in questa chiave, così come la ricerca di un nuovo centro sul mercato: a Brooklyn serve maggior solidità difensiva, visto l’attacco stellare di cui dispone.

