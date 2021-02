Risultati NBA: un super Westbrook batte Durant allo scadere, ok Clippers e Sixers. Jazz fermati dai 47 punti di Jokic

(16-5) Los Angeles Clippers 129 – 115 New York Knicks (9-12)

Prosegue, ma non senza fatica, la marcia in regular season dei Clippers, che al Madison Square Garden soffrono più del previsto ma riescono comunque ad avere la meglio sui ragazzi di coach Thibodeau. Sono proprio i padroni di casa, infatti, a chiudere avanti un primo quarto tutto sommato equilibrato (29-32), riuscendo a limitare i danni anche nel corso della seconda frazione, quando Kawhi Leonard – che chiuderà con 28 punti a fine gara – inizia a caricarsi la squadra sulle spalle.

All’intervallo lungo è 66-65 per gli ospiti, ma è al rientro dagli spogliatoi che i Clippers riescono a costruire un distacco credibile per far pensare alla fuga. Nonostante le grandi prove offensive di Julius Randle, Immanuel Quickley e RJ Barrett – rispettivamente autori di 27, 25 e 23 punti – i Knicks non riescono a tenere il passo della concorrenza e iniziano ad arrancare, perdendo terreno una volta per tutte.

Buona vittoria di squadra per i Clippers, con sei uomini in doppia cifra tra cui un Paul George da 17 punti, 8 rimbalzi e 5 assist. New York resta invece ferma a quota nove vittorie stagionali, ma con la consapevolezza di poter dare filo da torcere anche alle prime della classe.

(9-11) Cleveland Cavaliers 104 – 109 Minnesota Timberwolves (5-15)

Tornano a vincere tra le mura amiche i Timberwolves, che superano di misura i Cavs grazie a un buon lavoro dall’arco, con 16 triple mandate a bersaglio che rappresentano un season-high. A proposito di massimi stagionale, le 19 palle perse da Cleveland, convertite in 29 punti da Minnesota, sono risultate determinanti ai fini del punteggio finale, con i padroni di casa che a fine primo quarto si ritrovano sotto di 5 lunghezze (35-30).

Ancora privi di Towns e Reid, i piccoli Timberwolves soffrono la fisicità di Drummond, che non permette loro di venir fuori: all’intervallo lungo è (61-55). Nel terzo quarto tocca però a Edwards salire in cattedra: la prima scelta al Draft si conferma pericoloso e aggressivo nella metà campo avversaria, mettendo a segno 11 fondamentali punti nel terzo periodo, in cui i padroni di casa mettono la freccia e passano sul +2. Finale ricco di emozioni, con D’Angelo Russell che piazza la tripla del +5 e i Timberwolves, approfittando delle polveri bagnate degli ospiti, riescono a blindare il successo. 22 punti a testa per Edwards e Beasley, mentre dall’altra parte spicca la doppia doppia da 25 punti e 22 rimbalzi firmata Andre Drummond.

(8-13) Orlando Magic 102 – 115 Toronto Raptors (8-12)

Altra gara, altra striscia da tre sconfitte consecutive interrotta dai padroni di casa, che in questo caso devono ringraziare un ispiratissimo Pascal Siakam, autore di 30 punti e 10 rimbalzi determinanti per avere la meglio sui Magic. Nonostante uno scarto tutto sommato dignitoso, questi ultimi – fatta eccezione per uno dei primissimi possessi, con la tripla di Gordon valevole per il 3-2 – non hanno mai condotto il match, lasciando ai Raptors la piacevole incombenza. Il primo quarto dà già l’idea di cosa accadrà dopo: alla sirena è 15-27, con le difficoltà dei Magic nel trovare il canestro che spianano la strada ai ragazzi di coach Nurse.

Passano i minuti e i Raptors allungano senza neanche dover forzare troppo; eppure Cole Anthony e Nikola Vucevic ce la mettono tutta per limare il gap, riportando Orlando sul -8 a una decina di minuti dal termine del match, ma stasera il gap tecnico sembra semplicemente davvero troppo ampio per poter essere colmato.

16 punti per Anthony, uno in più di Vucevic, mentre dall’altra parte Kyle Lowry mette la firma sulla doppia doppia da 12 punti e 15 assist.