NBA, Westbrook decisivo: “Abbiamo lottato per tutta la partita”

Sotto di cinque punti a 10” dalla sirena conclusiva, gli Washington Wizards hanno vinto in maniera rocambolesca la sfida contro i Brooklyn Nets nella notte NBA. Non capita spesso che una rimonta simile vada a buon fine, come dimostrano i numeri: è successo appena nove volte nelle ultime 25 stagioni giocate. Sei punti in sette secondi: una tripla a testa per Beal e Westbrook, con la fondamentale partecipazione di Garrison Mathews, che ha rubato palla sulla rimessa prima di servire sul rimpiazzo Westbrook per il +1.

Proprio Westbrook, miglior marcatore di serata con 41 punti, ha commentato la prestazione a caldo ai microfoni di NBC Sports Washington.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Ho pensato a vincere, tutto ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento è una vittoria. Abbiamo lottato per tutta la partita, tra molti alti e bassi di squadra attuali, ma abbiamo vinto. [Cosa è cambiato?] Ora sto bene, la gamba risponde bene. Stavo giocando su una gamba sola cercando di dare tutto quello che avevo.”



La gestione del fisico da parte di Westbrook giova a tutta la squadra. Scott Brooks ha sottolineato quest’aspetto in conferenza stampa:

“Sarebbe tornato da un infortunio pronto a giocare il giorno seguente, stando in campo per molti minuti e attaccando il canestro come fosse un suo nemico. È una cosa che non ho mai visto prima. Stavolta non l’ha fatto e sono contento di questo perché è più vecchio ora. Deve essere lucido nell’affrontare il recupero. La differenza si è vista nelle ultime tre partite.”

Leggi anche:

Risultati NBA: un super Westbrook batte Durant allo scadere, ok Clippers e Sixers. Jazz fermati dai 47 punti di Jokic