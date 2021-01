NBA, infortunio Marcus Smart: risonanza magnetica in arrivo

Serataccia in casa Celtics. Oltre che dover mandar giù la bruciante sconfitta rimediata dai rivali di sempre dei Los Angeles Lakers 95-96, Boston dovrà anche fare i conti con un infortunio che potrebbe ostacolare il proseguo della stagione.

Marcus Smart infatti ha dovuto lasciare il parquet anzitempo per quello che lo staff medico dei C’s ha inizialmente descritto come un affaticamento muscolare al polpaccio sinistro.

Marcus Smart officially out for the rest of the game; Celtics calling it a left calf strain. https://t.co/55WsRdgB4l

— Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) January 31, 2021