Con la vittoria di questa notte su Portland, gli Houston Rockets portano la striscia di vittorie consecutive a quattro, tutte sotto il segno di Victor Oladipo. È lo stesso Oladipo che, nel post-partita, decide di togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Dopo la rottura del tendine d’Achille nel gennaio del 2019, molti pensavano che Oladipo non sarebbe più tornato ai suoi livelli. Dubbi e critiche rispediti al mittente:

“Durante la mia carriera, in particolare dopo l’infortunio, molte persone hanno smesso di credere in me. È una parte della mia vita che accetto, ma vado avanti per la mia strada: ogni giorno mi impegno al massimo, allenandomi e giocando al meglio che posso. Sto bene e anche le prestazioni della squadra lo dimostrano”

