NBA, i New Orleans Pelicans pensano di scambiare Eric Bledsoe

I New Orleans Pelicans starebbero discutendo della possibilità di scambiare J.J. Redick e Lonzo Ball. Brian Windhorst, giornalista di ESPN ha dichiarato infatti:

“Non solo J.J. Redick e Lonzo Ball. Anche Eric Bledsoe è stato coinvolto nei possibili scambi. E pare che siano stati proprio i Pelicans a proporli.”

A differenza di Ball e Redick, Eric Bledsoe non sarà free agent a breve. I Pelicans non sono competitivi come credevano di essere e i loro veterani potrebbero interessare parecchio alle contender che devono riempire gli ultimi slot disponibili per la corsa ai Playoff.

Ciò potrebbe garantire alla franchigia di ottenere in cambio scelte future interessanti, liberando spazio in Salary Cap e garantendo inoltre maggior minutaggio alle giovani guardie Alexander-Walker e Kira Lewis. Bledsoe, insieme a George Hill, era arrivato ai Pelicans per mezzo della trade con i Milwaukee Bucks. Hill era poi stato immediatamente girato ai Thunder.

