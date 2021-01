NBA, Kendrick Perkins a Green: “Adesso è il momento di fare statistiche”

La sconfitta subita nella scorsa notte – per mano dei Phoenix Suns privi di Devin Booker – ha riportato gli Warriors fuori dalle prime otto posizioni ad Ovest e l’impressione è che Golden State abbia difficoltà a trovare continuità nei risultati. Chi non riesce proprio a carburare è un opaco Draymond Green, ieri autore di soli 2 punti e 4 rimbalzi (pur conditi da 6 assist) con 1 su 8 al tiro, che è da sempre considerato il leader emotivo di questi Warriors.

Al suo rientro dopo aver saltato le prime uscite stagionali, l’ex giocatore NBA e analista ESPN Kendrick Perkins lo ha definito il cuore pulsante della squadra e ha ribadito che le cifre prodotte non rendono giustizia al suo reale contributo. Ma dopo le ultime prestazioni davvero deludenti e soprattutto le brutte serate al tiro, anche Perkins ha dovuto fare dietrofront sulle parole spese per Draymond:

Okay it’s time for Draymond Green to give more! I love the things he do that don’t show up in the stat sheet but now it’s time for him to actually start showing up in the stat sheet!

— Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) January 29, 2021